Сильные чувства или наркотики? Звезда сериала "Великолепный век" ошеломила странной выходкой

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✅ Расстались.. Красивая пара Биркан Соколлу и Беррак Тюзюнатач приняла решение расстаться. Пара встречалась три года. #беррактюзюнатач #биркансокуллу #неживые #фичипи #песняжизни #великолепныйвек #berraktuzunatac #birkansokullu #yasamayanlar #ficipi #muhteşemyüzyıl #muhtesemyuzyil