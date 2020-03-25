Сильные чувства или наркотики? Звезда сериала "Великолепный век" ошеломила странной выходкой

Турецкие СМИ до сих пор муссируют скандальный роман Беррак Тюзюнатач с коллегой по цеху Бирканом Соккулу. Мужчина к моменту начала этих отношений был женат. Звезда "Великолепного века" сделала все, чтобы увести артиста из семьи и добилась желаемого.
Беррак и Биркан были вместе три года. Все это время пара демонстрировала идиллию, поэтому весть о расставании знаменитостей была похожа на гром среди ясного неба. СМИ так и не узнали причину разрыва, однако застали момент, когда Соккулу вывозил вещи из дома, где жил с Тюзюнатач.
Оказалось, звезда сериала "Великолепный век" разошлась с возлюбленным не на хорошей ноте. К такому выводу пришли поклонники, увидев случайную встречу Беррак и Биркан.
Экс-влюбленные пересеклись во время отдыха в Белградском лесу. Тюзюнатач находилась там с новым любовником, Соккулу также был с новой пассией.
Увидев бывшего, звезда сериала "Великолепный век" повела себя странно. Вместо того, чтобы поздороваться и пройти мимо, артистка убежала прочь, спрятав лицо.
Теперь выходку Беррак Тюзюнатач бурно обсуждают в прессе, сообщает портал Rusturkey.com. Поклонники предположили, что красотка не разлюбила Биркана Соккулу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
✅ Расстались.. Красивая пара Биркан Соколлу и Беррак Тюзюнатач приняла решение расстаться. Пара встречалась три года. #беррактюзюнатач #биркансокуллу #неживые #фичипи #песняжизни #великолепныйвек #berraktuzunatac #birkansokullu #yasamayanlar #ficipi #muhteşemyüzyıl #muhtesemyuzyil
Между тем завистники странности артистки объясняют ее пристрастием к наркотикам. По некоторым данным, не так давно полицейские обнаружили у звезды сериала "Великолепный век" запрещенные вещества. Беррак Тюзюнатач прошла принудительную реабилитацию.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
У Петросяна родился ребенок
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?