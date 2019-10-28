Марина Федункив трансформировалась в другую женщину

На снимке 48-летняя знаменитость запечатлена с другим цветом волос. Из шатенки она превратилась в блондинку.
"Психанула ...💁♀️ А какой ваш самый безумный поступок в жизни?" – поинтересовалась у фолловеров артистка.
Поклонники наперебой стали заваливать Федункив комплиментами. Многие отметили, что она стала выглядеть значительно моложе. "Огооооонь! Очень привлекательная!🔥", "😲 Если бы я была мужиком! Я бы вам вдула! 😁😁😁 Ну, очень идет блонд!", "Из мамы Коляна в маму Стифлера 🌋", "Хороша! Психуй дальше😂❤️", "Вы такая красивая! 👍🙌🌹", "Идеально", "Марина, вы шикарны, вам очень идет", – высказались восторженные фанаты.
"Бог ты мой, не думала, что будет кто-то красивее меня...", – призналась самовлюбленная подписчица.
Свое мнение оставила и популярная певица Лолита Милявская. "Очень даже✌️👏👏❤️", – отметила исполнительница.
Нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в банку с медом. "На Еву Польну стала похожа. Потеряла индивидуальность", – заявила критик.
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