"Руку и сердце проститутке": Лыков раскрыл секрет долгого и счастливого брака

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Гранд" Александр Лыков поделился секретом крепкого брака. Со своей супругой Аллой актер живет более 35 лет.

Александра Лыкова можно смело назвать однолюбом и семьянином. Артист никогда не становился участником скандалов, в его личной жизни не было интриг и романов на стороне.

Вместе с любимой женой знаменитость вырастила двоих замечательных детей. Первенец пары, дочь Екатерина, появилась в 1985-м. Второй ребенок, сын Матвей, родился в 1987 году. Наследник артиста женат и живет в Париже. Лыков-младший построил отличную карьеру: он известный манекенщик, а с некоторых пор тоже актер.

Говоря об отношениях мужчины и женщины в браке, Лыков приводит в пример фильм Мартина Скорсезе "Казино", где Роберт Де Ниро играет управляющего игорного дома. У главного героя все есть, он удачливый бизнесмен и профессионал своего дела. Внезапно персонаж Де Ниро предлагает руку и сердце проститутке, роль которой исполнила Шэрон Стоун. Несмотря на прошлое девушки, предприниматель готов создать с ней семью. Красавица соглашается на брак, хотя не понимает, зачем ей нужны эти отношения, ведь она не любит бизнесмена.

По словам Лыкова, за прочность отношений ответственны оба партнера. У людей должно быть взаимное желание быть друг с другом, они должны видеть резон в том, чтобы оставаться мужем и женой.

"И в какой-то момент это видит один человек, а в какой-то момент это видит другой человек в паре, которая называется семья. И в какой-то момент это лучше видит мужчина и держит брак, в какой-то момент женщина, когда разваливается все у мужчины в голове. В ситуации с "Казино" женщина не была способна удержать брак, а Де Ниро одному не справиться, поэтому в браке оба ответственны за его долгожительство. Понимаете? А не один. Один всегда проиграет. Не выдержит", – сказал Александр Лыков "Дни.ру".