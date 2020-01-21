"Ради повышения": звезда сериала "Гранд" оказалась в постели с двумя мужчинами

Звезда сериала "Гранд" заинтриговала поклонников. Артистка оказалась в одной кровати с двумя кавалерами.

Не так давно стартовал показ третьего сезона многосерийной комедии "Гранд". В новых сериях у взбалмошного предпринимателя Льва Федотова, роль которого исполняет Александр Лыков, много проблем: бизнесмен открывает новый отель за городом и у него обнаруживается дочь, которую будет играть Елизавета Кононова.

Пока поклонники сериала "Гранд" ждут выхода новых эпизодов, коллега Александра Лыкова по цеху, Мила Сивацкая, опубликовала интригующее фото со съемок в личном "Инстаграм". В кадре артистка, играющая роль Ксении Завгородней, спит в центре большой кровати. По обеим сторонам от барышни дремлют мужчины, один из которых Лыков. По какой причине троица оказалась в одной постели, пока не известно.

"Представляете такое "доброе утро"?" – подписала кадр Мила Сивацкая.

Публикация актрисы удивила подписчиков. Фанаты сериала "Гранд" не ожидали увидеть героев в таком положении.

"Ради повышения", "Картина повышение по работе 😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что происходит 😂", "Меня шатает и бомбит", "Так, мне не кажется же, что Мила уснула? Она же когда сидя засыпает, у нее так же рот приоткрыт😄😄", "Вот это поворот............ 😯😂❤️", "По-моему, я такого в сериале не видела. Это продолжение? Или я что-то упустила...", "Гранд удивляет все больше и больше !!!!!😂😂😂😂😂😂😂", "Ну очевидно, что когда-нибудь это должно было случиться", "Казалось бы а ан нет интересно смешно свежо. И как вам удается держать нас в напряжении. Сериал смешной, интересный", – отметили поклонники сериала "Гранд".

