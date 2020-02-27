"Повара работают на правительство и на нас": Лыков ел лобстеров на съемках сериала "Гранд"

О работе над многосерийным ситкомом Лыков может сказать только хорошее. Например, Александр хвалит работу художника по костюмам. Герой актера, бизнесмен Лев Глебович, всегда одет с иголочки.
Радовали артиста и изысканные обеды. Специально для съемок профессиональными поварами готовились блюда, поражающие утонченностью. Ненадолго появившись в кадре, во время ближайшего перерыва вкусности отправлялись в желудки артистов.
"У нас два профессиональных повара – Слава и Паша, которые в Кремле накрывают столы", – сказал режиссер сериала "Гранд" Дмитрий Грибанов на пресс-завтраке, посвященном третьему сезону.
"Они работают на правительство и на нас. Серьезно, никакого преувеличения. Начиная от лобстеров, стейков там всяких, заканчивая зеленью. Все свежайшее. В общем, нам здесь хорошо. Трудно на что-то пожаловаться, что вызывает всегда опасения. Думаешь: что-то здесь таится..." – поддержал кинематографиста Лыков.
Артист не стал скрывать, что работать над новым сезоном сериала "Гранд" было непросто из-за плотного графика. Александр и его коллеги много времени провели в съемочном павильоне с декорациями отеля.
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