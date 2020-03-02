Киношники о создании сериала "Магомаев": Одежду собирали по всей Москве

Сценарий теленовеллы разрабатывался четыре года. Создатели сериала "Магомаев" консультировались с вдовой Муслима Магомедовича Тамарой Синявской. Оперная дива выбрала на роль певца серба Милоша Биковича и доверила актрисе Ирине Антоненко сыграть себя.
Специально для съемок многосерийной картины были выстроены декорации и пошиты костюмы. Процесс создания нарядов разгара брежневской эпохи был невероятно увлекательным.
"Это ни в коем случае не документальная правда про то, что носили в Советском Союзе. Часть костюмов шили, часть арендовали у частных коллекционеров и в костюмерных", – отметила художник по костюмам Дарья Зонова.
Вместе с коллегами она прошерстила всю Москву в поисках вещей. Удалось собрать почти все наряды конца 60-х – начала 70-х, которые можно было найти в столице.
Дарья Зонова подчеркнула, что Муслим Магомаев был законодателем мужской моды. Стиль артиста сочетал в себе элегантность, вкус и смелость. Создавая одежду для исполнительницы роли Тамары Синявской, художник отталкивалась от образа Жаклин Кеннеди, сообщает StarHit.
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