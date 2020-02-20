Обезумевшие барышни подняли Милоша Биковича вместе с авто

В Сети уже появился трейлер биографической теленовеллы. В минутном ролике можно увидеть, как Муслим Магомаев знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между артистами сразу пробегает искра, однако оба они несвободы. Роль восходящей звезды Большого театра досталась Ирине Антоненко.
Дата премьеры фильма "Магомаев" пока не называется. Между тем ходят слухи, что релиз ленты состоится уже в следующем месяце.
Снимали фильм в Баку и в Москве. Над лентой трудилась большая команда профессионалов. В том, как слаженно работали киношники, можно убедиться, посмотрев записи с площадки: например, момент создания эпизода, который уж точно запомнится зрителям. По сюжету толпа безумных фанаток окружает машину, в которой находится Милош Бикович в образе Муслима Магомаева.
"Приготовились, схватили, поднимаем", – командует барышням в микрофон кто-то из организаторов. Актрисы массовки начинают раскачивать авто и громко кричать. Видео с площадки опубликовал на своем канале в "Ютуб" артист Микаил Алескеров.
Добавим, что сериал "Магомаев" состоит из восьми эпизодов по 45 минут каждый. Режиссером проекта выступил Роман Прыгунов, которого широкий зритель знает как создателя полнометражной ленты "Духless".
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