Обращаться только на "вы": актриса Антоненко высказалась о работе с Биковичем в сериале "Магомаев"

Общаясь с журналистами Антоненко рассказала, что поддерживает связь с Биковичем. Артисты приятельствуют несмотря на то, что живут на разных континентах. Ирина давно переехала в США, Милош же постоянно перемещается между родной Сербией и Россией.
Артистка восхищается работой коллеги по цеху в сериале "Магомаев". По словам знаменитости, Биковичу удалось точно попасть в образ. Грим, одежда и декорации помогали актеру справляться с задачей.
Ирина призналась, что, когда Милош на площадке перевоплощался и становился Муслимом Магометовичем, она уже не могла обращаться к нему на "ты". Артистке хотелось говорить с коллегой только уважительно – на "вы".
Также исполнительница роли Тамары Синявской поведала, как оказалась в Америке. По словам артистки, она приехала в США на время, но, пожив немного, решила остаться. Знаменитость поступила в колледж Лос-Анджелеса и занимается изучением английского языка.
Пока Ирина Антоненко о актерской карьере в Голливуде не думает, таких целей перед собой она не ставила. Между тем Ирина Антоненко на месте тоже не сидит, она активно знакомится с местными режиссерами, актерами, ходит на всевозможные премии, сообщает издание "Москва-Баку".
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