Синявская впервые высказалась о Биковиче в образе Магомаева

Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская, узнав о том, что о супруге будут снимать сериал, испытала неоднозначные эмоции. Поначалу вокалистка очень испугалась, однако позже посмотрела на ситуацию по-другому.
По словам Тамары Синявской, сербский актер Милош Бикович больше всех подошел на роль Муслима Магомаева. "Видимо, было что-то в несуетном движении. Может быть, в какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее издалека сходство... Понимаете?" – высказалась оперная дива.
Синявская лично участвовала в кастинге артистов. Знаменитость подошла к делу со всей внимательностью и скрупулезностью. Между тем выбор Тамара Ильинична сделала быстро.
Также вокалистка помогла в работе над сценарием проекта. "Подкорректировала определенные моменты, события, даты, моменты появления друг друга в наших жизнях. Даже какие-то обороты речи", – сказала Синявская.
Тамара Ильинична надеется, что теленовелла "Магомаев" сможет повлиять на молодое поколение. Многосерийная картина, возможно, откроет музыку Муслима Магометовича новым слушателям.
По словам артистки, композиции певца все еще актуальны. Недавно в фонд имени Магомаева обратился десятилетний мальчик. Ребенок хочет исполнять известную песню артиста "Синяя вечность", сообщает StarHit.
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