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Сериалы

Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру

Мартин Фримен. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Британский актер Мартин Фримен принимает участие в новом проекте The Responder. Сериал расскажет о буднях сотрудника службы экстренного реагирования.
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О том, что Фримен снимается в новом многосерийном фильме стало известно благодаря Пирсу Уэнгеру, представителю телерадиокомпании BBC. По его словам, сериал будет состоять из шести эпизодов. По замыслу сценариста Тони Шумахера лента остроумно и хлестко создаст правдивый портрет Британии.

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Отметим, что для Шумахера The Responder – это дебют. Ранее Тони никогда не писал сценарии для сериалов. Между тем начинающий автор имеет опыт работы в экстренных службах, поэтому описанное им носит под собой реальную основу.

Мартин Фримен сыграет в картине одну из главных ролей. Ознакомившись со сценарием, звезда сериала "Шерлок" сразу решила сниматься. По словам актера, работа Тони Шумахера потрясла его до глубины души.

Отметим, что разработка проекта, сценарий для которого написал новичок, – дело крайне рискованное. ВВС и Мартин Фримен впутались в авантюру, согласившись работать с неопытным Тони Шумахером. Тем временем Пирс Уэнгер отмечает, что телерадиокомпания всегда поддерживала молодые таланты. В ближайшее время ВВС собирается пустить в разработку ряд новых проектов, сообщает Radio Times.

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Публикация от true Martin Freeman fanpage :0 (@andalek_)

Добавим, что для Мартина Фримена сейчас не самое лучшее время, чтобы идти на риск. Недавно звезда сериала "Шерлок" оказалась в центре скандала. Общаясь с журналистами, артист признался, что физически наказывал своих детей. Более того, в порыве гнева он обзывал их "маленькими сволочами". Слова артиста стали резонансными, на знаменитость обрушилась волна критики.

28 февраля 2020, 17:37

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