"Маленькие сволочи": Фримен из сериала "Шерлок" бьет сына и дочь

48-летний Мартин Фримен дважды папа. В гражданском браке с артисткой Амандой Аббингдон у звезды сериала "Шерлок" появились дети. Сын Джо родился в 2005 году, а дочь Грейс в 2009.
Общаясь с журналистами, артист признался, что физически наказывал наследников. Более того, в порыве гнева он обзывал их "маленькими сволочами".
По словам Фримена, его супруга выступала против такого воспитания. У пары даже был устный договор, не позволяющий подобного отношения к малышам. Между тем артист часто нарушал данные гражданской жене обещания.
"Я не горжусь, что делал это, но быть родителем – это совсем не так радостно и безоблачно, как это изображают", – цитирует звезду сериала "Шерлок" Daily Mail.
Мартин заявил, что если кто-то наивно полагает, что в процессе воспитания можно обойтись одними увещеваниями, то его ждет разочарование. "Желаю удачи, и храни вас Бог", – добавил Фримен.
Отметим, что признание звезды сериала "Шерлок" вызвало большой общественный резонанс. Публика раскололась на два лагеря. Одни заступались за Фримена, отмечая, что артист представляет поколение, для которого порка – это нормальный элемент воспитания. Дескать, физическое наказание единственный способ привить дисциплину. Другие же отмечали, что взбучка не эффективна, так как дети – либо достаточно взрослые, чтобы понимать слова без подзатыльников, либо слишком маленькие, чтобы разобраться за что их бьют.
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