"Так обманули зрителя, что он не почувствовал": режиссер сериала "Гранд" об удивительно правдоподобных декорациях

1 марта на телеканале "Супер" стартует третий сезон сериала "Гранд". Корреспонденту "Дни.ру" удалось побывать на съемочной площадке многосерийной комедии.

В свежих эпизодах серила действия разворачиваются в новом загородном эко-отеле персонажа Льва Глебовича. Бизнесмен доверяет управление роскошными владениями Ксении Завгородней. Бывшая горничная пытается поддержать порядок на вверенных ей территориях, заслужить уважение подчиненных и найти общий язык с новым совладельцем отеля Игорем Зуевым.

Процесс работы над новым сезоном можно условно разделить на два этапа. Первоначально создавались сцены на натуре – за городом, под открытым небом. После группа переместилась в павильон, который находится в Москве.

Перед авторами стояла непростая задача: найти подходящую локацию. По сценарию, отель Льва Глебовича очень современный с одной стороны, а с другой – окружен девственными лесами. Поиск места для съемок на натуре занял полтора месяца. Организаторы уже отчаялись отыскать что-то подходящее. К счастью, идеальный вариант был обнаружен под Можайском.

"Мы нашли его случайно. Поехали по фотографиям искать. Увидели рядышком абсолютно новое здание, которое еще не было выложено в Интернет, поэтому мы там первые", – сказал режиссер сериала "Гранд" Дмитрий Грибанов.

Специально для нового сезона сериала в московском павильоне выстроили целый этаж гостиницы с просторным лобби, баром, рестораном, кухней, прачечной, медицинским кабинетом, переговорной, номерами разной степени комфортности и другими помещениями. По словам Грибанова, придумывая то, каким будет внутреннее убранство отеля "Гранд", команда отталкивалась от экстерьера реального здания.

"Мы постарались сделать все максимально точно. Если посмотреть на экстерьер и замерить расстояние между окнами, например, там все размеры соблюдены. Высота козырька соблюдена, входная область. Мы сделали так, чтобы человек, выходящий здесь на улицу и выходящий в реальном здании… чтобы было ощущение, что это одно и тоже здание", – отметил режиссер.

Находясь в декорациях сериала, "Гранд", язык не повернется сказать, что окружающее – только имитация. Создается впечатление, что находишься в реальной гостинице. Все продумано до мелочей: в номерах удобные кровати, в ванной комнате в кране вода, разложены полотенца, расставлены средства для душа, даже мыло на своем месте – в мыльнице. В прачечной тоже все по-настоящему: функционирующие стиральные машины, утюги и отпариватели.

"Когда ты снимаешь кино, конечно, – это все обман. Но мы постарались так обмануть зрителя, чтобы он этого не почувствовал. Зрителю надо показать максимально все правдоподобно, чтобы он не чувствовал халтуры. Чтобы они могли следить за игрой прекрасных актеров, понимать, что это реальность, что это жизнь", – сказал Дмитрий Грибанов.

Любимое место режиссера на съемочной площадке сериала "Гранд" – винный погреб. Как оказалось, кинематографист разбирается в винах не хуже профессионалов. Именно Дмитрий Грибанов консультировал актера Игоря Хрипунова, сыгравшего сомелье. Режиссер научил артиста необходимым базовым навыкам.