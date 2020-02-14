Тонул четыре часа: Александра Лыкова из сериала "Гранд" затянуло в лесное болото

Артистам пришлось просидеть четыре часа в лесном болоте по уши в воде. По сценарию герои актеров – хозяин отеля "Гранд" Лев Федотов и его новый партнер Игорь Зуев – теряются в лесу и попадают в топкое место. Персонажей засасывает трясина, они медленно тонут не в силах выбраться самостоятельно.
По словам режиссера третьего сезона сериала "Гранд" Дмитрия Грибанова, сцена на болоте потребовала тщательной подготовки. Они нашли живописное место в подмосковном лесу, вырыли яму, наполнили ее водой, предварительно сделав гидроизоляцию. Получившийся "колодец" украсили зелеными водорослями, водяными мхами и другими характерными для влажной местности растениями.
В яму посадили Александра Лыкова и Николая Шрайбера, предварительно надев на них гидрокостюмы. Задача для артистов оказалась не из приятных.
По словам звезды сериала "Гранд" Александра Лыкова, ему работа в этой сцене далась легче, чем его коллеге по цеху. Николай Шрайбер в воде сильно мерз, а в другой сцене потел в жаркой бане.
"Мучился, но терпел. Со мной не происходило ни того, ни
другого, поэтому какого-то подвига я не совершил, сидел себе и сидел в болоте",
– цитирует Лыкова Tricolortvmag.ru.
Напомним, третий сезон сериала "Гранд" будет выходить на телеканале "Супер" по воскресеньям в 19:00. Премьера назначена на 1 марта.
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