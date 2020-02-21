Звезде сериала "Великолепный век" устроили травлю после потери близкого

Турецкая пресса обратила внимание на иностранные комментарии под последним снимком Бурака Озчивита в "Инстаграм". Актер выложил кадр из сериала "Основание Осман", снятого в продолжение турецкого хита "Воскресший Эртугрул".
Как сообщает издание RusTurkey, настоящий шквал критики обрушился на актера на русском и узбекском языках. Якобы Бурак принимает до смешного неестественные позы, а на снимках презентует себя как модель, а не артист.
Замечаний в адрес звезды сериала "Великолепный век" и правда было с избытком, однако вряд ли Озчивит заметил их – восторженных отзывов оказалось гораздо больше. Смайлики, изображающие сердца, большие пальцы вверх и аплодисменты, – знаки внимания, понятные на всех языках.
Пользователи Сети из русскоязычного сегмента пожелали актеру успехов в карьере и счастья в личной жизни. И тут же отметили, что на этих фронтах у такого красивого и талантливого мужчины проблем возникать не должно.
Комментаторов обеспокоили лишь трудности в поиске новых серий турецкого фильма на русском языке. Впрочем, едва ли Бурак Озчивит принял это на свой счет.
Напомним, что недавно в семье звезды сериала "Великолепный век" произошла трагедия. Его жена Фахрие Эвджен, известная благодаря роли в многосерийной ленте "Королек – птичка певчая", лишилась отца. Рамазан Эвджен скончался от рака 12 февраля.
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