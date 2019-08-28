Марка Коваля жестоко избили среди бела дня

Инцидент произошел во вторник, 27 августа, на автобусной остановке на проспекте Обороны в Санкт-Петербурге. Пока артист ждал общественный транспорт, к нему подошли незнакомцы.
Между молодыми людьми произошла перепалка. Мужчины начали толпой избивать Марка.
Очевидцы драки вызвали скорую помощь. В результате нападения актер получил многочисленные ушибы и гематомы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Марк был доставлен в реанимацию.
В настоящее время врачи отказываются комментировать состояние звезды "Мажора". Представители актера также пока не делали никаких официальных заявлений.
Правоохранительные органы начали проверку. Что именно могло спровоцировать конфликт, пока неизвестно.
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