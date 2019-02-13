Звезда сериала "Мажор" бросила жену с ребенком ради любовницы

Актер Александр Обласов признался, что бросил супругу Ольгу Озоллапиню ради другой женщины. Новой избранницей звезды сериала "Мажор" стала его коллега Елена Грук-Чернова.

Артист искренне надеялся, что его брак будет длиться всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: он полюбил другую женщину. Роман длится уже несколько лет. "С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник. Думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую. Ее зовут Лена, тоже актриса. Мы ровесники. Вместе уже три года", – поделилась звезда сериала "Мажор".

Александр рассказал, что всегда мечтал о тихой супруге, которая будет следить за домом, однако его новая возлюбленная Елена Грук-Чернова тоже трудится на съемочной площадке. Женщина развелась и сейчас одна воспитывает ребенка. Обласов надеется, что им удастся завести совместного наследника. По словам актера, он верит, что эти отношения будут длиться всю жизнь.

Артист добавил, что поддерживает отношения с бывшей женой и часто видится с маленьким сыном Юрием. Иногда за ребенком присматривают его родители. Александр заявил, что приходится нести ответственность за две семьи. "Я снимаю жилье, но хочу купить свое – квартиру для Оли с Юрой и еще одну для нас с Леной", – цитирует его "Экспресс-газета".

Александр Обласов приобрел известность после выхода сериала "Мажор", где сыграл лейтенанта Аверьянова. Актер также снялся в шоу "Ланцет" на Первом канале и "Год культуры" на ТНТ.