"Воссоединение века": Машкова показала изменившуюся Уварову из сериала "Не родись красивой"

Нелли Уварова и Мария Машкова сыграли главные роли в сериале "Не родись красивой". Показ многосерийной картины завершился 15 лет назад, однако популярность фильма не уменьшается до сих пор.
Не забывают поклонники и саундтрек к ленте – "Если в сердце живет любовь" в исполнении певицы Юлии Савичевой. Народ, как оказалось, все еще отлично помнит текст композиции.
Мария Машкова в личном инстаграм-аккаунте опубликовала свежее видео. В кадре она и ее коллега по цеху Нелли Уварова призвали поделиться воспоминаниями, связанными с заглавной песней сериала.
Сама Машкова, например, ассоциирует композицию с тем, как на первые заработанные деньги она купила маме роскошную дубленку. Уварова же, трогательно рассказала о беременности актрисы Ольги Ломоносовой, которая тоже снималась в "Не родись красивой".
По словам Марии, на съемках мелодрамы она не выпускала сигарету из рук. И, если Нелли стоически терпела этот ее порок, то Ольга открыто выражала недовольство. Артистка отметила, что Уварова уже тогда отличалась от других артистов.
"Только ты способна сделать что-то такое хорошее", – сказала Мария рекламирую благотворительный проект коллеги по цеху под названием "Наивно? Очень". Машкова гордится тем, что ее подруга помогает людям с особенностями развития.
Фанаты сериала "Не родись красивой" не скрывали восторга от совместного появления в кадре главных актрис. "*****, простите это соединение века!!! Сколько лет прошло, а мы все не смотрим по сторонам остаемся такими как есть !!! Аааааааааа !!! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – делились эмоциями фанаты. Не забыли поклонники пройтись по внешнему виду Нелли Уваровой. Минувшим летом артистка сделала короткую стрижку. Также обыватели отметили, что звезда заметно поправилась.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Надоело жевать ковёр
Очень хочется назад в СССР
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать