Сериал "Шерлок": создатель картины разочаровал поклонников

Продюсер сериала "Шерлок" Марк Гэтисс сделал заявление. Он высмеял статью о пятом сезоне фильма.

В материале сообщалось, что пятый сезон сериала BBC "Шерлок" выйдет в 2020 году. Гэттис оставил свой комментарий под одной из публикаций в "Твиттер".

Создатель сериала "Шерлок" иронично высказался после того, как одна из поклонниц ленты выложила на своей странице ссылку на материал и спросила: "Это правда?". "Если бы я был Шерлоком Холмсом, я бы задумался над правдивостью "статьи", в которой написано "Benkit Cumberbatch" и "Mark Gattis", – заявил продюсер. При этом он обратил внимание на неправильные написания имен участников проекта.

После того, как другие фанаты сериала "Шерлок" принялись спрашивать, ответил ли Гэтисс "нет" на вопрос девушки, продюсер разочаровал их ответом. "Сейчас я говорю нет", – заключил он.

Напомним, в феврале 2018 года другой создатель сериала "Шерлок", Стивен Моффат, заявил, что поклонники многосерийки могут ожидать выхода продолжения, но дал понять, что это ожидание будет долгим. Тогда он сообщил, что у команды проекта пока нет планов по выпуску продолжения картины.