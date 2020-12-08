"Дьявольское искушение": Виторган с трудом устоял перед обольстительным телеведущим

2020 год для Виторгана был очень плодотворным. Артист снялся сразу в нескольких сериалах: "Беспринципные", "Чиновница", "Безумие". Как отметил Максим, были проекты, от которых он был вынужден отказаться.
Крупная российская компания предлагала звезде сериалов рекламный контракт. В договоре был пункт, который запрещал Виторгану высказываться на общественно-политические темы. Максима возмутило это условие. Он отказал рекламодателям.
Также артист не стал связываться с телеведущим и создателем шоу "Дом-2" Валерием Комиссаровым. Как заметил Виторган, он смог удержаться от "дьявольского искушения". Комиссаров хотел сделать актера ведущим одного из своих новых проектов, обещал хорошие условия.
"Он, конечно, мастер обольщения. Ему бы еще другую манеру речи и не столь жуликоватую внешность..." – сказал Максим Виторган, а посте отметил, что с трудом устоял.
Были у актера и другие выгодные предложения, которые знаменитость отклонила. Например, интервью за гонорар. "В общем, по моим подсчетам не заработал я больше, чем заработал", – добавила звезда сериалов.
Не так давно свет увидел сериал "Беспринципные". Одну из главных ролей в теленовелле исполнил Максим Виторган. Картина стала причиной скандала среди российских звезд.
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