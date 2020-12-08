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Сериалы
Звезда

Звезда "Сватов" Железняк получила награду от Путина

Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк удостоилась звания "Заслуженный артист России". Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также почетной награды удостоился актер Игорь Миркурбанов и известный композитор Филипп Кольцов.

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Президент подчеркнул, что знаменитости внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Владимир Путин указал на многолетний и плодотворный труд Железняк, Миркурбанова и Кольцова.

Напомним, Игорь Миркурбанов и звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк служат в "Ленкоме Марка Захарова". Ранее в интервью актриса признавалась, что работа в театре помогает ей держаться на плаву и выплачивать ипотеку. Дело в том, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильно ударили по кошельку артистов. В сложный период сотрудники "Ленкома" получают полную зарплату. По словам актрисы "Сватов", это заслуга директора заведения – Марка Борисовича Варшавера. Олеся представить не может, как выживают частные театры.

Как писали "Дни.ру", первый отечественный независимый Театр Антона Чехова на грани банкротства. Играющие в нем артисты, в числе которых Федор Добронравов – еще одна звезда сериала "Сваты", работают без зарплаты. По словам худрука Леонида Трушкина, театр не доживет до Нового года.

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Автор: 8 декабря 2020, 14:10 Источник: publication.pravo.gov.ru ✓ Надежный источник

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