Мельникова о необычном сыне: Я не верила, что все это происходит со мной

У артистки ситкома двое детей. В 2015 году знаменитость родила первенца, Артура. В 2018-м Дарья Мельникова стала мамой во второй раз, мальчика назвали Марком.
Накануне младшему отпрыску звезды сериала "Папины дочки" исполнилось два года. Мельникова сама не верит этому обстоятельству. По словам Дарьи, Марк – необычный ребенок.
"Человек с безудержной энергией и жизнелюбием", – поведала звезда "Папиных дочек".
До появления младшего сына Дарья думала, что не создана для материнства. Малыш не был запланированным. Своим рождением Марк поставил жизнь артистки с ног на голову, открыл в ней родительский потенциал. "Всю беременность я не верила, что все это происходит со мной", – поведала знаменитость.
Иногда Мельниковой кажется, что ее отпрыск знает об этой жизни больше, чем любой из взрослых. Артистка подчеркивает, что это, естественно, ее субъективные ощущения. Маленький Марк дарит Дарье "любовь вселенского масштаба". Артистка благодарна судьбе за такого замечательного отпрыска.
Напомним, Дарья Мельникова замужем за коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Знаменитости зарегистрировали отношения в 2013 году. Артистка родила первенца в день рождения мужа.
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