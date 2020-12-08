"Это трагедия": Добронравов из "Сватов" оказался в сложном положении

Первый российский независимый Театр Антона Чехова на грани банкротства. Учреждение, скорее всего, не доживет до Нового года.
По словам художественного руководителя заведения Леонида Трушкина, всему виной пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Продажа билетов сведена к 25%. Вырученных средств хватает только на оплату аренды.
Долги множатся, актеры выступают бесплатно. Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов и его коллеги находятся в трудном положении. Артисты продолжают выходить на сцену, чтобы не подводить зрителей.
"Это трагедия. Нашему театру уже 30 лет. За это время мы не взяли у государства ни копейки, не получали субсидию", – заметил Трушкин.
Худрук добавил, что среди государственных театров есть совершенно чудовищные экземпляры. Они, несмотря на непопулярность у аудитории и плохой репертуар, продолжают существовать за счет бюджета. Между тем частным театрам, давно зарекомендовавшим себя, никто не хочет прочь в ситуации форс-мажора. "Если бы не пандемия, мы бы не знали проблем, не было бы долгов", – заметила Леонид Трушкин, а после добавил, что, если не найдет деньги до 20 декабря, то будет вынужден объявить банкротство.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Важно ли женщине от кого рожать?
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но