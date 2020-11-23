"Безответственный дед": сын обвинил Добронравова в неподобающем поведении с внучками

У артиста подрастают девятилетняя Варвара и четырехлетняя Василиса. Супруги стараются воспитывать девочек в строгости и не позволяют лишнего, однако часто терпят педагогическое фиаско, если в гости заезжает Федор Добронравов. "Мой папа – ужасный и безответственный дед", – смеется артист.
По словам Виктора, отец постоянно балует внучек, передавая им несанкционированные гостинцы и подарки. 59-летний актер считает, что родители должны воспитывать, а бабушки и дедушки – баловать. Сын часто ругает папу за то, что он ведет себя неподобающим образом с Василисой и Варварой.
Правда, Виктор Добронравов не отрицает, что и сам в старости будет тем самым дедом, который везет внукам сладости и сувениры. Он уверен, что такая позиция ему точно подойдет. "Приеду и буду пакостить", – улыбается артист.
Стоит добавить, что Федор Добронравов часто проводит время с наследницами. Как отметил Виктор, дед постоянно присматривает за девочками, пока родители работают. Звезда сериала "Сваты" летом этого года покинул Театр Сатиры и теперь свободное время посвящает семье.
По словам супруги Виктора Добронравова, свекры позволяют им с мужем работать. Причем дело не только в деньгах, но и в возможности самореализоваться. Несмотря на пандемию, у артистов работы хватает – есть и съемки в кино, и спектакли.
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