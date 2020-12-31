"Вижу твою игровую зону": покатившаяся по наклонной экс-звезда Disney показала лишнее

Экс-звезда сериалов Disney старательно избавляется от имиджа пай-девочки. В этом вопросе Белла Торн добилась больших успехов.

Белла Торн довольно рано начала актерскую карьеру. В возрасте шести лет она дебютировала в картине "Застрял в тебе". Наибольшую известность артистке принесла роль Сиси Джонс в телепроекте канала Disney "Танцевальная лихорадка". Этот сериал активно транслировался в России. Партнершей Беллы в картине была очень популярная и востребованная сегодня актриса и певица Зендая.

Некоторое время назад Белла Торн решила избавиться от амплуа подросткового кумира. Артистка начала сниматься в фильмах для взрослых. В октябре 2019 года рыжеволосая бестия удостоилась престижной премии в области данного жанра кино.

С те пор, Торн, так сказать, покатилась по наклонной. В микроблоге девушки появляются все более откровенные снимки. Желая избавиться от имиджа звезды Disney, актриса зашла довольно далеко.

На свежих фото Белла Торн позирует в микробикини салатового оттенка. Купальник экс-звезды подростковых сериалов состоит из шнурков и крошечных треугольников ткани. Ракурс, выбранный для снимков, не оставляет простора для воображения.

"Я почти вижу твою игровую зону, дорогая", – написал кто-то из фанатов Белле Торн. Пользователи Сети отмечали, что актриса могла бы вообще не надевать купальник, ведь в данном случае разница не велика. "Все равно ничего не прикрыла", – рассуждали комментаторы.