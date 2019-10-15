Сексапильная подружка Крида выиграла порнопремию

Бывшая актриса совсем недавно дебютировала в новом жанре и качестве, однако уже удостоилась престижной порнопремии Pornhub Awards. Знаменитость сняла кино 18+, в котором откровенно поведала о современных отношениях между мужчинами и женщинами. Примечательно, что для полноценного описания взаимодействия персонажей Торн предпочла использовать в короткометражке элементы БДСМ.
Фильм "Он и Она" показали в Ольденбурге, в Германии, которая традиционно считается среди знатоков жанра родиной жесткого порно. Впрочем, подписчикам сайта Pornhub не пришлось никуда выезжать. Сейчас фильм доступен в премиум сегменте ресурса. Стоит отметить, что сама Белла рассказывала, что история является современным переосмыслением повести о Ромео и Джульетте с уклоном в БДСМ-тематику.
"Съемочный процесс был довольно интересным, потому что мы снимали секс в режиме реального времени, чего со мной никогда не случалось. К тому же, это был мой первый фильм (как режиссера – прим. ред.), так что было веьсма любопытно снимать картину, в которой очень много секса. Это было довольно весело", – рассказала молодой режиссер в интервью изданию LADBible.
Отметим, что в число известных победителей премии Pornhub Awards вошли также: Абелла Данжер (самая популярная женщина порноактриса), Джонни Синс (самый популярный мужчина порноактер), Лана Роадс (самая популярная порноактриса живого действия) и Джорди Эль Нино Полла (популярнейший порноактер живого действия).
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