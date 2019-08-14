Звезда Disney сняла фильм для взрослых

Белла Торн сняла короткометражный фильм о Ромео и Джульетте. Кинокартина будет повествовать о современных влюбленных.

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще. Девушка стала режиссером "кино для взрослых" под названием "Она и он" (Her & Him).

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Фильм поведает историю о двух влюбленных, современных Ромео и Джульетте. Как признается сама актриса, на создание кинокартины ее вдохновили размышления об отношениях между мужчиной и женщиной, о борьбе за доминирование. "Процесс съемки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съемочной площадке, такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка", – заключила Торн.

Девушка призналась, что изначально намеревалась снять рождественский фильм ужасов. Но позже Белла передумала и решилась на порно. "Если вы думаете, что порно – это что-то неприятное, что доставляет дискомфорт, не заставляйте других людей чувствовать себя неловко за то, что они с этим не согласны", – добавила актриса.

Главные роли достались порнозвездам Абелле Дейнджер и Small Hands. Кинокартина выйдет в следующем месяце. Премьера состоится на Ольденбургском кинофестивале в Германии.

Добавим, что у Беллы Торн полиция неоднократно находила наркотические вещества. Она часто публикует на своей странице в Instagram слишком откровенные снимки. Кстати говоря, ходили слухи, что актрису и российского исполнителя Егора Крида связывают теплые отношения – Торн комментировала некоторые снимки певца, чем и вызвала очередные сплетни.