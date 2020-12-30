Нерадостный Дмитрий Нагиев обратился к народу: Больше не завидую

Шоумен и актер поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Также Дмитрий Нагиев рассказал о собственных достижениях.

Артист записал небольшое видеообращение. В кадре знаменитость прогуливается по территории поселка. Дмитрий Нагиев говорит на камеру, что пока не ощущает приближения праздника. Дескать, у него нет настроения, да и поводы для радости отсутствуют.

Впрочем, знаменитость старается с позитивом смотреть в будущее. "Всему можно противостоять, конечно, кроме обнуления и смерти близких", – сказал Дмитрий Нагиев в личном "Инстаграм".

Артист признался, что за последние 12 месяцев очень изменился. По словам шоумена, он стал добрее и научился не завидовать другим. Нагиев уверен, что борьбу за светлое будущее надо начинать с себя. Дмитрий пожелал, чтобы в 2021 году в России перестали голодать старики, в городах стало чище, а "наверху – мудро и светло".

"И чтобы больным детям на лечение перестали собирать эсэмэсками!", "Золотые слова! Твои слова да в Богу в уши! С наступающим Новым годом!", "Начинать с себя. Какая бы жизнь началась, если бы каждый начал с себя", - поддержали Дмитрия Нагиева поклонники.

Отметим, что в апреле 2020 года шоумен пожертвовал десять миллионов рублей медицинским учреждениям. На деньги Дмитрия Нагиева должны были закупить аппараты ИВЛ. В условиях пандемии эти устройства как нельзя кстати.