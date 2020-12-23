"После инъекций все на одно лицо": звезда сериала "Татьянин день" Снаткина стала копией Утяшевой

37-летняя Анна Снаткина тщательно следит за внешностью. Артистка питается по системе, которую для нее разработал диетолог, а также активно занимается спортом.
Молодость кожи лица звезда сериала "Татьянин день" поддерживает с помощью японского массажера с микротоками. Однажды актриса хвасталась в сцсетях полезным девайсом. Анна отметила, что после применения прибора у нее подтянулся контур лица, уменьшились круги под глазами, а кожа приобрела здоровый цвет.
В личном микроблоге Анна Снаткина показала свежий портрет. В кадре звезда сериала "Татьянин день" позирует с распущенными локонами и ярким макияжем.
Пользователям Сети показалось, что актриса теленовеллы стала походить на российскую спортсменку Ляйсан Утяшеву. По мнению подписчиков Снаткиной, злоупотребление уколами красоты делают знаменитостей копиями друг друга. Омолаживающие инъекции стирают индивидуальные особенности.
"Я одна сначала Ляйсан Утяшеву увидела?)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сейчас после инъекций и косметолога все на одно лицо ????", "Есть средства пусть делают. они мидийные люди ,им стареть нельзя.))))", – рассуждают поклонники звезды сериала "Татьянин день".
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