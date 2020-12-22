Актер "Универа" о высокомерии Кожевниковой: Звездной болезни у нее выше крыши!

64-летнего Николая Аверюшкина отечественные зрители знают по комедии режиссера Карена Шахназарова "Мы из джаза". В советской ленте он исполнял роль Жоры Рябова. Также актер снимался в ситкоме "Универ", где сыграл отца олигарха Сильвестра Андреевича.
По словам Аверюшкина, съемки в сериалах не приносят больших гонораров, однако позволяют напомнить о себе зрителю. В выборе ролей Николай избирателен – в откровенно плохих картинах он не участвует.
Сценарий сериала "Универ", как заметил артист, изобиловал "пошлятиной". У Аверюшкина даже был по этому поводу разговор со сценаристом. Артист просил завуалировать непристойности. Автор текста осек Николая, заметив, что сегодня на площадке решения принимают продюсеры.
На съемках сериала "Универ" Николай Аверюшкин впервые столкнулся с Марией Кожевниковой. Актриса оставила о себе не очень приятное впечатление.
Однажды Николай решил на правах старшего товарища дать профессиональный совет Марии. Кожевникова на этот порыв ответила грубостью. "Я уже 200 серий сыграла, нечего мне указывать!" – высокомерно заявила звезда сериала "Универ".
Николай Аверюшкин понял свою ошибку. Артист признал неправоту. "Она звезда, и звездной болезни у нее выше крыши!" – рассудила знаменитость.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак