"Вырубилась под крики детей": Мария Кожевникова рассказала о кровавой травме сына

На прошлой неделе российская актриса, политик и мама троих сыновей Мария Кожевникова рассказала о несчастье в ее семье. Пятилетний сын Максим нешуточно травмировал лицо в области глаза. Артистка показала, что с ним стало.

В тот злополучный день Мария Кожевникова с семьей вышла прогуляться перед сном. Дети разыгрались, и в какой-то момент начали сильно беситься. Максим ударился и разодрал себе глаз. у мальчика пошла кровь.

Мария Кожевникова была в шоке от увиденного, испуганные родители срочно предприняли первую помощь. Сегодня актриса показала в своем инстаграм-аккаунте, как обстоят дела.

По словам заботливой мамы, у мальчика уже почти все хорошо. Однако на его глазу на фото видна длинная царапина и наложенная повязка. Очевидно, что ситуация не самая лучшая.

"Нам очень повезло, что не задет глаз, решают в таких случаях миллиметры! Я тоже уже выдохнула! Если честно, на следующий день заснула в детской игровой под мультики и крики детей, просто меня вырубило на несколько часов", – рассказала Мария Кожевникова.

Из-за ЧП у мальчика теперь есть показания к очкам, но это не самое страшное, уверяет Мария Кожевникова. Главное, что глаз цел. К слову, к офтальмологу пятилетнего Максима сводили первый раз только из-за полученной травмы.

Отметим, недавно дети актрисы перешли на домашнее обучение. Кожевникова заявила, что ее сыновья больше не будут ходить в школу.