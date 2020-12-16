"Вырубилась под крики детей": Мария Кожевникова рассказала о кровавой травме сына

В тот злополучный день Мария Кожевникова с семьей вышла прогуляться перед сном. Дети разыгрались, и в какой-то момент начали сильно беситься. Максим ударился и разодрал себе глаз. у мальчика пошла кровь.
Мария Кожевникова была в шоке от увиденного, испуганные родители срочно предприняли первую помощь. Сегодня актриса показала в своем инстаграм-аккаунте, как обстоят дела.
По словам заботливой мамы, у мальчика уже почти все хорошо. Однако на его глазу на фото видна длинная царапина и наложенная повязка. Очевидно, что ситуация не самая лучшая.
"Нам очень повезло, что не задет глаз, решают в таких случаях миллиметры! Я тоже уже выдохнула! Если честно, на следующий день заснула в детской игровой под мультики и крики детей, просто меня вырубило на несколько часов", – рассказала Мария Кожевникова.
Из-за ЧП у мальчика теперь есть показания к очкам, но это не самое страшное, уверяет Мария Кожевникова. Главное, что глаз цел. К слову, к офтальмологу пятилетнего Максима сводили первый раз только из-за полученной травмы.
Отметим, недавно дети актрисы перешли на домашнее обучение. Кожевникова заявила, что ее сыновья больше не будут ходить в школу.
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