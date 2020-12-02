Задали перцу: знаменитости обрушились на Ксению Бородину

Ведущая шоу "Дом-2" назвала сериал "Беспринципные" аморальным. Авторы и звезды теленовеллы заступились за свое детище.

Сериал "Беспринципные" увидел свет в середине ноября. Лента вышла на платформе "КиноПоиск HD". Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина уже познакомилась с проектом и даже составила мнение о нем.

Картина звезде телестройки не понравилась. По словам ведущей, сериал сложно назвать смешным. "Как-то грустно все это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7, и бабы, которые и рады это все прощать за сумку", – рассудила Бородина. Авторы сериала, по мнению Ксении, оправдывают безнравственность.

На заявление Ксении Бородиной в личном микроблоге отреагировал писатель Александр Цыпкин. "Беспринципные" основаны на серии рассказов публициста. Литературный деятель отметил, что, увидев отзыв звезды телестройки, "долго тер глаза" от удивления. Цыпкин намекнул, что реалити-шоу, которому ведущая отдала много лет, тоже сложно назвать оплотом морали и нравственности.

Впрочем, Цыпкин считает, что негативная реакция Бородиной пойдет "Беспринципным" на пользу. Дескать, звезда телестройки сделала проекту рекламу.

В комментариях писателя поддержали другие звезды сериала "Беспринципные". Актеры теленовеллы задали перцу Ксении Бородиной. По мнению артиста Максима Виторгана, телеведущая не является "топовым персонажем", поэтому ее мнение не имеет большого значения и не принесет какой-либо пользы.

"А всерьез обсуждать (сидя на пеньке 17 лет) жизнь деградирующих трутней из дома 2, это все равно, что в институте благородных девиц быть преподавателем? 😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поддержала Александра Цыпкина актриса Настасья Самбурская.