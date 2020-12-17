Муцениеце извинилась перед шокированным Мазаевым после бесстыжей выходки

Артистка стала гостьей популярного юмористического ютуб-шоу. Агате Муцениеце пришлось извиняться перед музыкантом Сергеем Мазаевым.

Знаменитость появилась в проекте COMMENT OUT, что выходит на ютуб-канале "Чикен Карри". В рамках шоу Агата Муцениеце выполняла различные задания.

Артистку заставили звонить певцу Олегу Газманову. Агата должна была сообщить вокалисту, что является его незаконнорожденной дочерью. Газманов трубку не взял, поэтому устроители шоу переключились на музыканта Сергея Мазаева.

Муцениеце дозвонилась до звезды. Актриса зачитала Сергею следующий текст: "Я сама родом из Риги, а моя мама работала поваром. В общем, недавно она мне рассказала, что познакомилась с Вами, когда Вы были у нас в Прибалтике на гастролях. Вы зашли к ней в столовку и купили пирожки со шпеком… А потом там же ее и шпекнули. Сразу говорю, я ни на что не претендую. Просто хочу сказать спасибо Вам, что Ваш сперматозоид – это теперь я".

Надо ли говорить, что слова актрисы шокировали Мазаева. Сергей долго не мог подобрать правильных слов для Агаты. Артист отметил, что не помнит подобной истории и попросил перезвонить позднее. Возможно, музыканту стало дурно после заявления Муцениеце.

После съемок шоу Агата Муцениеце извинилась перед Сергеем Мазаевым за бесстыжую выходку. Звезда сериалов написала артисту сообщение, в котором объяснила, что звонок – розыгрыш. Актриса подчеркнула, что, естественно, не считает себя его дочкой.

Ответ Мазаева повеселил Муцениеце. "…жаль", – лаконично написал музыкант.