"Это волшебная кнопка!": акушер-гинеколог приехал помочь Агате Муцениеце

Агата Муцениеце одна воспитывает двоих детей. После развода с актером Павлом Прилучным вся забота о наследниках легла на ее плечи. Актриса призналась, что ее беспокоит один щепетильный вопрос.

Звезда "Закрытой школы" самостоятельно воспитывает семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Актриса признается, что материнство дается ей нелегко. Особенно ее мучает совесть из-за того, что она часто "сливает" детей в интернет.

Так бывает например в общественных местах, когда Агата Муцениеце не может утихомирить детей. Она просто дает им телефон, и они без разбора смотрят все подряд на "Ютубе".

Известно, что 31-летняя Агата Муцениеце сама много времени проводит на ютуб-платформе и в соцсетях. Для нее это средство заработка, ведь там она ведет свое шоу и общается с поклонниками. На днях вышел ее новый проект MamBook.

В гости к бывшей жене Павла Прилучного пришли акушер-гинеколог Арина Чак, актриса Ольга Дибцева и супруга музыканта коллектива "Хлеб" Елена Кукояка. Говорили о детской зависимости от гаджетов и интернета.

Пос ловам специалистов, родители зачастую сами провоцируют привыкание их детей к электронике. Для них это "волшебная кнопка" переключения сознания неугомонного чада на спокойного и послушного ребенка.

Елена Кукояка отметила, что в наше время без этого не обойтись, но даже обучающие ролики тоже нужно выбирать с умом: "У моей дочки был нервный тик из-за этого. Насмотрелась подобных мультиков. Она дергала шей, сжимала глаз", – рассказал эксперт.

Агата Муцениеце также поведала, что особое внимание ее детей завоевали соцсети, в частности дочь любит новомодную платформу "Тик-Ток".

"Если она что-то не хочет, я могу сказать: "TikTok!", и она сделает что угодно, чтобы записать ролики", – призналась Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце запустила еще одно шоу об отношениях.