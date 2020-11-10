Разлученная с детьми Банщикова разрыдалась на глазах у изумленной толпы

Артистка отправила сыновей и дочь на каникулы к бабушке в Геленджик. Сама же звезда сериала "Ищейка" осталась в Москве, так как работала над озвучанием эпизодов. Знаменитость надеялась, что дети отдохнут недельку на море, и потом они все вместе будут пережидать карантин. Но пандемия перепутала все планы.
Пока Анна Банщикова работала, в стране ввели запрет на перемещения между областями, и таким образом малыши застряли на другом конце России. "Полтора месяца не могла к ним приехать", – пожаловалась актриса.
Разлука с наследниками делась ей нелегко. Она запомнила момент, когда узнала, что трехлетняя дочь спросила у няни, а есть ли вообще на свете мама. После этого Анна Банщикова расплакалась прямо в студии в процессе озвучания. Коллеги были потрясены.
По словам звезды, она всегда мечтала, что однажды у детей не будет школы, и они смогут проводить время вместе в перерывах между съемками. Однако актриса не ожидала, что ее запрос во Вселенную сбудется подобным образом. Как говорится, бойтесь своих желаний.
Напомним, недавно звезда сериала "Ищейка" поделилась пикантным фото в купальнике. Анна Банщикова опубликовала снимок, сделанный во время морской прогулки. Поклонники отметили, что у актрисы прекрасные формы.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Порем своего сына.
Какие мужчины
Тема шалав и простигосподек
Вы верите в проклятье?
Наказываю дочь ремнём.
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Таксист
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий