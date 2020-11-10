Разлученная с детьми Банщикова разрыдалась на глазах у изумленной толпы

Весной, когда началась первая волна коронавируса, многие восприняли время дома как подарок судьбы, однако для других этот период превратился в настоящий ад. Например, актриса Анна Банщикова оказалась разлучена с детьми на полтора месяца.

Артистка отправила сыновей и дочь на каникулы к бабушке в Геленджик. Сама же звезда сериала "Ищейка" осталась в Москве, так как работала над озвучанием эпизодов. Знаменитость надеялась, что дети отдохнут недельку на море, и потом они все вместе будут пережидать карантин. Но пандемия перепутала все планы.

Пока Анна Банщикова работала, в стране ввели запрет на перемещения между областями, и таким образом малыши застряли на другом конце России. "Полтора месяца не могла к ним приехать", – пожаловалась актриса.

Разлука с наследниками делась ей нелегко. Она запомнила момент, когда узнала, что трехлетняя дочь спросила у няни, а есть ли вообще на свете мама. После этого Анна Банщикова расплакалась прямо в студии в процессе озвучания. Коллеги были потрясены.

По словам звезды, она всегда мечтала, что однажды у детей не будет школы, и они смогут проводить время вместе в перерывах между съемками. Однако актриса не ожидала, что ее запрос во Вселенную сбудется подобным образом. Как говорится, бойтесь своих желаний.

Напомним, недавно звезда сериала "Ищейка" поделилась пикантным фото в купальнике. Анна Банщикова опубликовала снимок, сделанный во время морской прогулки. Поклонники отметили, что у актрисы прекрасные формы.