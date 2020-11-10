Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
10 ноября
Лента новостей
19:47
Новый роман? Безрукова приласкала Воробьева на глазах у всех
19:24
Разлученная с детьми Банщикова разрыдалась на глазах у изумленной толпы
19:24
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
19:15
Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса в 2021 году
19:14
Известный музыкант похвастался бешеными тратами: два миллиона за раз
18:41
Муж Акиньшиной вышел в свет в одиночестве после слухов о разводе
18:36
"Про размолвки ничего не слышала": кем была погибшая в катастрофе с партнером Кудрявцевой
18:26
Цискаридзе публично обратился к зэку Ефремову
18:00
"Ковыряются в грязных трусах": Королева пошла к юристам после интимного скандала
17:59
После аварии белорусская АЭС прекратила вырабатывать энергию
17:57
"17 отнятых ими квартир": известный продюсер разоблачил Дрожжину и Цивина
17:51
Политологи прогнозируют дальнейший упадок политической системы США
17:32
"85-й размер": Лариса Гузеева выставила напоказ голое тело
17:22
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
17:12
"Неужели все было настолько плохо?": Переживший смерть Фриске Шепелев прикладывался к бутылке
17:09
Из горящего ангара в Москве спасли четырех человек
16:57
Веселая вдова Диденко забеременела от сожителя меньше, чем через год после смерти мужа
16:46
Актер сериалов "Молодежка" и "Гранд" женился
16:33
Солнцев спустил Бородину с небес на землю после новости о приглашении на "Ледниковый период"
16:32
Разведенные Харламов и Асмус делят огромный дом за баснословную сумму
16:20
Собчак поздравляют с беременностью
16:16
Нежно зовет Люсенькой: Артемьева взволновала вставшего на одно колено Стоянова
16:10
Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог
15:52
"У кого не стоит": Боярский выложил в Сеть пост вслед за Дзюбой
15:50
Госдума утвердила кандидатов на министерские посты
15:49
Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото
15:33
Звезды "Великолепного века" остались без работы после неожиданного провала
15:32
Вид маленькой дочери Асмус ошеломил народ
15:18
Чертовщина какая-то: после смерти дочери в доме Конкина стали падать картины
14:57
Копия Асмус: раскрыта личность новой возлюбленной Харламова
14:55
Дакота слила в Сеть похабное фото в поддержку Дзюбы
14:49
Мясников обвинил россиян в разорении отечественной медицины
14:48
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
14:38
"Были проблемы с глазами и сердцем": подруга о состоянии Жванецкого в последние дни
14:31
"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе
14:27
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:26
Пелагея вывалила грудь на радость публике
14:22
В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности
14:11
Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей
13:57
"Мы с папой плачем": Алибасовы страдают после печального события
13:57
"Потрясающий": Прилучный довел бывшую жену Аршавина до экстаза
13:52
Изменившаяся певица МакSим поразила россиян после слухов об алкоголизме
13:42
Сотни тысяч за одно упоминание: раскрыты неприлично большие доходы Брухуновой
13:33
"Не продается": появилась информация о судьбе сериала "Метод"
13:31
Это конец? После скандала с принцем Гарри Маркл сбежала в другую страну
13:29
Подмосковные врачи спасли девушку с огромным куском стекла в легких
13:29
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
13:22
На юго-востоке Москвы начался сильный пожар: подробности
13:16
Чем можно защититься от вирусов кроме маски
13:12
Сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Кто подставил Дзюбу с утечкой похабного видео
Сериалы
Разлученная с детьми Банщикова разрыдалась на глазах у изумленной толпы

Разлученная с детьми Банщикова разрыдалась на глазах у изумленной толпы

Анна Банщикова. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весной, когда началась первая волна коронавируса, многие восприняли время дома как подарок судьбы, однако для других этот период превратился в настоящий ад. Например, актриса Анна Банщикова оказалась разлучена с детьми на полтора месяца.
прочитано 157 раз

Артистка отправила сыновей и дочь на каникулы к бабушке в Геленджик. Сама же звезда сериала "Ищейка" осталась в Москве, так как работала над озвучанием эпизодов. Знаменитость надеялась, что дети отдохнут недельку на море, и потом они все вместе будут пережидать карантин. Но пандемия перепутала все планы.

ПО ТЕМЕ

Похудевшая Банщикова вцепилась в руку импозантного мужчины

"Афродита": 45-летняя звезда сериала "Ищейка" показала пикантное фото

Пока Анна Банщикова работала, в стране ввели запрет на перемещения между областями, и таким образом малыши застряли на другом конце России. "Полтора месяца не могла к ним приехать", – пожаловалась актриса.

Разлука с наследниками делась ей нелегко. Она запомнила момент, когда узнала, что трехлетняя дочь спросила у няни, а есть ли вообще на свете мама. После этого Анна Банщикова расплакалась прямо в студии в процессе озвучания. Коллеги были потрясены.

По словам звезды, она всегда мечтала, что однажды у детей не будет школы, и они смогут проводить время вместе в перерывах между съемками. Однако актриса не ожидала, что ее запрос во Вселенную сбудется подобным образом. Как говорится, бойтесь своих желаний.

Напомним, недавно звезда сериала "Ищейка" поделилась пикантным фото в купальнике. Анна Банщикова опубликовала снимок, сделанный во время морской прогулки. Поклонники отметили, что у актрисы прекрасные формы.

Автор: 10 ноября 2020, 19:24 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Принуждение к миру: Путин одним документом прекратил войну в Карабахе
Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными
Политолог оценил ситуацию в Белоруссии: Новые взрывы неизбежны
Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет

Шоу-бизнес

"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе
Пелагея вывалила грудь на радость публике
Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей
"Мы с папой плачем": Алибасовы страдают после печального события

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Сериалы

Копия Асмус: раскрыта личность новой возлюбленной Харламова

Комик встречается со звездой теленовеллы
Шоу-бизнес

Чертовщина какая-то: после смерти дочери в доме Конкина стали падать картины

Безутешный отец верит в сообщения с того света
Шоу-бизнес

Веселая вдова Диденко забеременела от сожителя меньше, чем через год после смерти мужа

Аптечный ревизорро снова ошиблась с таблетками
Шоу-бизнес

Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото

Телеведущая в шоке от поведения экс-супруга

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+