"Немного дурачок": странный вид Милоша Биковича привлек внимание

Звезда сериалов "Магомаев", "Отель Элеон" и фильма "Холоп" развеселила поклонниц. Сербский актер Милош Бикович опубликовал снимки из спортивного зала.

В личном микроблоге артист показал пару свежих фото. По словам Милоша, кадры сделаны сразу после тренировки. На них Бикович выглядит совершенно измученным и вспотевшим. Звезда сериала "Магомаев" открыла рот и закатила глаза.

"Люблю тренировку. Не мучаюсь. Нет",– иронично отметил актер.

Подписчики пришли в восторг от фотографий Милоша. По мнению интернет-пользователей, артист выглядит как ненормальный.

"Милош такими гримасами всех поклонниц разгонит!)))) Я сначала подумала, шизик какой-то)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Немного дурачок)))", "Первая фото – какая-то отдаленная версия картины Константина Флавицкого "Княжна Тараканова" 🙈", "Кающаяся Магдалина" Тициана 👌🏼", "Первое фото напоминает картины эпохи Барокко 🧐😄 Спорт , доведенный до искусства 😊", "Мое лицо в 2020 😅", – рассуждают комментаторы.

Отметим, 32-летний Милош Бикович тщательно скрывает от общественности подробности личной жизни. Артист считает, что говорить о романах публично – неприлично. Желание вывалить интимные подробности на суд общественности – привычка людей всегда ищущих внимания.

"Они удовлетворяют нездоровое желание публики заглянуть в эту так называемую замочную скважину. К сожалению, это наша реальность, та субкультура, которую я считаю вредной и разрушительной, настоящим врагом истинной культуры", – ранее поделился мыслями актер сериала "Магомаев".