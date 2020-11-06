"Форсаж по Прилучному": звезда сериала "Мажор" влетела в офисное помещение на авто

Ролик презентовала продюсерская компания Александра Цекало Sreda. Фильм станет продолжением сериала "Мажор", три сезона которого ранее вышли на Первом канале.
Полнометражная картина, как обещали создатели, расскажет полноценную, законченную историю. Сюжет фильма "Мажор" будет понятен даже тем, кто не знаком с теленовеллой. Главные роли в ленте сыграли: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев, Агния Дитковските.
Поклонники сериала "Мажор" тизером остались довольны. В ролике можно заметить головокружительные трюки в исполнении центральных персонажей. Например, герой Павла Прилучного въезжает в офисное здание на авто, вдребезги разбивая стеклянные двери. Полнометражную историю интернет-пользователи сравнили с зарубежной медиафраншизой "Форсаж".
"Вау! да это уже целый боевик! давай Паша, мы ждем с нетерпением!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да неужели... Вернули назад развязного, саркастичного, драйвового мажора, а не жвачку с 3 сезона. Респект", "Просто " БОМБА "!", "Форсаж по Прилучному 💣🔥💣", "Огонь 🔥🔥🔥🔥уже очень жду надеюсь весной его покажут в кинотеатрах 2021 года", – комментируют тизер интернет-пользователи.
Съемки фильма "Мажор" проходили в 2019 году. Дата появления картины на экранах пока не названа. Ходят слухи, что премьера произойдет в 2021 году.
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