Вычислили математики: раскрыт секрет успеха "Игры престолов"

Математики и литературоведы смогли объяснить причину огромной популярности "Игры престолов". Ученые проанализировали труд писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сравнили его с классическими эпосами и мифами средневековой Европы.

Группа британских и ирландских специалистов под руководством профессора Оксфордского университета Робина Данбара досконально изучила серию романов Джорджа Мартина, которая стала основой для сценария сериала "Игра престолов". Ученые оценили, насколько логично развивались описываемые события с точки зрения самих героев. Также эксперты внимательно исследовали то, как устроено само повествование.

С помощью математических методов специалисты проанализировали, как взаимодействовали персонажи между собой и составили хронологию их контактов. Как оказалось, в "Игре престолов" задействовано более двух тысяч поименованных персонажей. Все эти герои контактировали друг с другом более 41 тысячи раз.

Каждый из центральных персонажей вымышленного мира Мартина был знаком примерно со 150 другими героями. С таким же количеством окружающих, по словам исследователей, имеет дело и современный человек.

В каждой главе цикла "Песнь льда и пламени" появляется примерно 30-40 персонажей. Этот показатель делает книги Мартина более похожими на драмы Шекспира, чем на мифы Англии и Ирландии, с которыми их постоянно сравнивают. В данном случае специалисты рассматривали "Беовульфа" и "Похищение быка из Куальнге".

Исследователи также пришли к выводу, что события, описываемые Джорджем Мартином, не так кровавы, как может показаться на первый взгляд. Романы не так насыщены сценами смертей, как мифы из прошлого. В этом отношении "Игра престолов" больше напоминает сегодняшний день.

Именно схожесть с современным миром, по мнению математиков и литературоведов, сделала "Песнь льда и пламени" популярной во всем мире. Человеку 21 века сюжет кажется реалистичным. Несмотря на огромное количество героев и запутанный сюжет, читатель и зритель с легкостью ориентируются в вымышленном мире и взаимоотношениях между персонажами.

"Характер социальных связей между персонажами в "Песни льда и пламени" близок по своему уровню к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной", – отмечают эксперты.

