Закрутившая новый роман звезда "Игры престолов" заставила нервничать экс-мужа

Год назад исполнительница роли Серсеи Ланнистер рассталась с гражданским мужем. У Лены Хиди и ее бывшего супруга есть общая дочь Тедди.
Не так давно актриса покинула родную Великобританию. Хиди переехала в Лос-Анджелес. Как удалось выяснить журналистам, актриса переменила место жительства неспроста. Лена Хиди встречается 45-летним Марком Менчакой – звездой картины "Озарк" и "Чужак". Артисты собираются жить вместе и уже подыскивают апартаменты.
По словам инсайдеров, звезда сериала "Игра престолов" счастлива с новым избранником. Артистка считает, что у этого романа есть будущее.
Экс-избранник актрисы, режиссер Дэн Кадан, новость о ее переезде принял в штыки. Кинематографист переживает из-за того, что теперь реже будет видеться с четырехлетней дочерью Тедди. Кадан не понимает, как наладить встречи с наследницей, которая теперь будет жить за океаном.
Отметим, что с 2007 по 2013 год звезда сериала "Игра престолов" состояла в официальном браке с музыкантом Питером Логрэном. Лена Хиди подарила супругу сына Уайли Эллиота Логрэна. Мальчик родился в 2010 году. Беременность звезды совпала со съемками первого сезона популярного фантастического проекта.
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