"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"

Звезда сериала "Закрытая школа" спровоцировала слухи о переменах в личной жизни. Агата Муцениеце оказалась в объятиях звезды картины "Игра престолов".

Актрису запечатлели с популярным артистом Юрием Колокольниковым. Фото опубликовано в инстаграм-аккаунте Агаты. Знаменитости облачены в одинаковые толстовки с капюшонами.

Подписчики от снимка пришли в восторг. По мнению интернет-обывателей, из Агаты и Юрия могла бы выйти замечательная пара. Артисты гармонично смотрятся вместе, так как чем-то похожи.

"Какова пара! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот этому Агата реально подходит! У них даже черты лица похожи. Носы одинаковые,и вообще по очертаниям. Да и по характеру. Агата—бери! 😸", "Согласна, шикарно смотрятся такое умиротворение исходит от фото.)", "Как Агате идут эти уютные обнимашки 🤗 😊", "🔥Ну вот тебе и мужик 🔥", – рассуждали фанаты актрисы.

Отметим, что Колокольников и Муцениеце вместе снимаются в сериале "Крюк". Режиссером картины является Иван Оганесов. Вероятно, совместные снимки знаменитостей – это промо-кадры для телепроекта.

Напомним, российский актер Юрий Колокольников снимался в проекте HBO "Игра престолов". Наш соотечественник сыграл предводителя теннов Стира. Роль кровожадного воина сделала Юрия знаменитым.