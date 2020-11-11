"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности

Актриса Екатерина Волкова внимательна к единственной дочери и ее увлечениям. Звезда "Ворониных" считает, что современные дети более уязвимы.

Екатерина и ее муж, танцор Андрей Карпов, стали родителями в марте 2011 года. Отпрыска знаменитости назвали Елизаветой. Девочка растет настоящей красавицей и радует маму и папу своими успехами.

Звезда сериала "Воронины" – ответственный родитель. Волкова активно интересуется жизнью наследницы. Некоторые увлечения Елизаветы вызывают у Екатерины тревогу.

По словам звезды сериала "Воронины", ее дочери и другим детям грозит большая опасность. Юными умами завладела социальная сеть "ТикТок". Артистка уже ознакомилась с принципами работы приложения и посмотрела контент, который там размещается. Волкова не нашла там ничего интересного и познавательного.

В личном "Инстаграм" артистка ситкома рассказала о так называемых тиктокерских домах. В отдельных апартаментах собирают по десять и более подростков, которые снимают различные ролики для "ТикТок". Несовершеннолетние дети живут без родителей и толком не учатся. Актриса призналась, что не понимает мам и пап, которые отправляют в эти заведения своих чад.

"Если честно, мне кажется, что последствия такого тренда могут стать печальными", – рассудила актриса.

Звезда сериала "Воронины" напомнила, что дети слишком восприимчивы, их психика недостаточно крепка. Ребятишки стараются соответствовать навязываемой моде и забывают, как важно быть собой.

"Так хочется, чтобы наши дети, как можно дольше оставались детьми! И не потеряли интерес к жизни уже в раннем возрасте", – рассудила Екатерина Волкова.