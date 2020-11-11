"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности

Екатерина и ее муж, танцор Андрей Карпов, стали родителями в марте 2011 года. Отпрыска знаменитости назвали Елизаветой. Девочка растет настоящей красавицей и радует маму и папу своими успехами.
Звезда сериала "Воронины" – ответственный родитель. Волкова активно интересуется жизнью наследницы. Некоторые увлечения Елизаветы вызывают у Екатерины тревогу.
По словам звезды сериала "Воронины", ее дочери и другим детям грозит большая опасность. Юными умами завладела социальная сеть "ТикТок". Артистка уже ознакомилась с принципами работы приложения и посмотрела контент, который там размещается. Волкова не нашла там ничего интересного и познавательного.
В личном "Инстаграм" артистка ситкома рассказала о так называемых тиктокерских домах. В отдельных апартаментах собирают по десять и более подростков, которые снимают различные ролики для "ТикТок". Несовершеннолетние дети живут без родителей и толком не учатся. Актриса призналась, что не понимает мам и пап, которые отправляют в эти заведения своих чад.
"Если честно, мне кажется, что последствия такого тренда могут стать печальными", – рассудила актриса.
Звезда сериала "Воронины" напомнила, что дети слишком восприимчивы, их психика недостаточно крепка. Ребятишки стараются соответствовать навязываемой моде и забывают, как важно быть собой.
"Так хочется, чтобы наши дети, как можно дольше оставались детьми! И не потеряли интерес к жизни уже в раннем возрасте", – рассудила Екатерина Волкова.
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