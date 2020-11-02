Звезда сериала "Клон" родила первенца

Малыш появился на свет 1 ноября в одном из перинатальных центров Рио-де-Жанейро. Мама и новорожденный отлично себя чувствуют. Стефани Бриту хотела родить сама, но врачи настояли на кесаревом сечении. Судя по всему, в процессе возникли какие-то осложнения.
Отцом крохи является возлюбленный артистки – юрист Игорь Рачковский. По некоторым данным, звезда сериала "Клон" назвала сына Антонио Энрико. Ребенок получил двойное имя в честь деда Игоря и отца Стефани.
В личном "Инстаграм" Стефани Бриту уже опубликовала фото из роддома. Актриса запечатлела крохотную ручку новорожденного. Малыш схватился за папин палец.
Отметим, Стефани Бриту познакомилась с Игорем Рачковским в сложный жизненный период. Незадолго до этого звезда сериала "Клон" развелась с футболистом Алешандре Пату. Актриса ушла от мужа, узнав о его неверности. Бриту пыталась через суд добиться ежемесячного содержания. Адвокаты выкачали из Стефани все деньги, но так ничего и не добились.
Напомним, Стефани Бриту известна в России ролью Самиры, дочери героев Латифы и Мохаммеда. На момент съемок мыльной оперы актрисе было всего 14 лет. Стефани давно не снимается в кино.
Популярные темы форума
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Ляшки натирают
Какашечный бог