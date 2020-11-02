Звезда сериала "Чики" о пристрастии к выпивке: Я люблю напиться и орать

Актриса Варвара Шмыкова призналась журналистке Ксении Собчак, что очень любит выпить. Бороться с тягой к спиртному и шумным застольям звезде сериала "Чики" помогает психотерапевт.

Доктор порекомендовал Варваре Шмыковой избегать алкоголя. Актриса, как оказалось, с помощью горячительных напитков убегает от реальности.

"Мне просто весело. Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать, лежать", – поведала Шмыкова Собчак.

Варвара добавила, что безумно любит шумные компании, веселье и новые знакомства. Между тем актриса понимает, что у нее есть муж и ребенок. Шмыкова старается держать себя в рамках, что не всегда у нее получается.

Собчак отметила, что люди, не чувствующие меру в алкоголе, возможно, слишком совестливые и тоньше чувствуют этот мир. Ксения подчеркнула, что пристрастие к спиртному – это следствие нерешенных внутренних проблем. Выпивая, человек снимает тревогу и напряжение.

Звезда сериала "Чики" отметила, что статус известной актрисы только усугубляет ее проблему. "Все хотят с тобой выпить. И они за это платят еще", - заметила Варвара.

Артистка добавила, что много раз обещала себе навсегда отказаться от спиртного. К сожалению, бросить выпивку окончательно Варвара Шмыкова пока не смогла.

"Сейчас я снова не пью. Недельку может", – сказала артистка.

Актриса замужем за оператором Евгением Козловым. Избранника Варвары расстраивает ее любовь к алкоголю. Супруг знаменитости ведет здоровый образ жизни.

"Он прямо йог. Он такой умный. Он суперрукодел, не ест мясо. Встает сам, если выходной, в семь. В этом смысле мы друг друга дополняем, потому что я тоже начинаю просыпаться раньше, лучше питаться и следить за собой", – отметила звезда сериала "Чики".