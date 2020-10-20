"Был пик боли и обиды": доведенная звезда сериала "Чики" совершила большую ошибку

Звезда сериала "Чики" столкнулась с травлей после "Кинотавра". Варвара Шмыкова жалеет, что отреагировала на критику недоброжелателей.

Все началось с того, что популярный журнал Vogue опубликовал фотографию Варвары с "Кинотавра" в соцсетях. Снимок собрал много негативных комментариев. По словам Шмыковой, такая реакция пользователей Интернета задела ее за живое. Звезда сериала "Чики" плакала, читая гадости о себе.

Варвара Шмыкова призналась, что сама себе на фото, опубликованном Vogue, очень нравилась. По словам актрисы, она запечатлена в красивом платье с отличным макияжем и прической. Начитавшись злобных отзывов, звезда сериала "Чики" начала сомневаться в себе. Артистке на мгновение показалось, что у нее завышенная самооценка, дескать, самомнение не позволяет ей оценивать собственный внешний вид трезво.

Комментаторы обзывали Варвару то дояркой, то коровой, писали, что актриса жирная и стременная. Завистники отмечали, что Шмыкова не заслуживает того, чтобы ее снимки публиковались в соцсетях модного журнала.

Звезда сериала "Чики" в какой-то момент не выдержала. На вопрос, что у нее с головой, знаменитость, не подумав, написала комментарий: "Рак мозга".

"Я имела в виду – у меня, это шутка, что я настолько больная, что вот так решила одеться. Да, это глупо и писать так не надо было, но у меня уже был пик боли и обиды", – призналась Варвара Шмыкова в свежем интервью.

Артистка не скрывает, что совершила большую ошибку. Этот ее ответ вызвал еще большую волну злости интернет-общественности.

Друзья и коллеги много раз предостерегали Шмыкову, мол, не надо ввязываться в споры с интрнет-критиками. Знаменитость сейчас понимает, что знакомые были правы. Тем не менее, Варвара считает, что ей нужно было обжечься, чтобы сделать выводы.