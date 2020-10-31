Затравленная звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" испытала шок

Актрисе Александре Ревенко 29 лет. Широкую известность девушке принесли роли в сериалах "Содержанки" и "Звоните ДиКаприо!".

В свежем интервью актриса рассказала, что подверглась травле в Сети. Александра, как и многие публичные персоны, часто страдает от нападок недоброжелателей. Между тем пик активности завистников, по словам артистки, пришелся на премьеру сериала "Звоните ДиКаприо!" режиссера Жоры Крыжовникова. В ленте Александра Ревенко играла невесту друга главного героя, Полину.

Когда первый эпизод картины появился на "Ютуб", Ревенко решила почитать комментарии пользователей Сети, о чем очень пожалела впоследствии. Актрису ни за что ни про что поливали грязью. Девушка потом долго отходила от шока.

"Отложила телефон, легла и думаю: "Боже, что же мне сейчас делать?" – вспомнила Александра.

Как отметила звезда сериала "Звоните ДиКаприо!", спустя время она изменила отношение к ситуации. Однажды в соцсетях незнакомый человек написал артистке, что та очень некрасивая. Александра Ревенко решила ответить недругу с юмором. Александра написала, что знает о своей непривлекательности, мол, такой она родилась. Комментатору, видимо, стало стыдно. Он извинился перед актрисой. Теперь девушка старается шутить в ответ на травлю.

Как писали "Дни.ру", ранее о травле в соцсетях сообщила звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова. Девушка попала под лавину негатива, после того как популярный журнал Vogue опубликовал ее фотографию с фестиваля "Кинотавр". Завистники довели артистку до слез.