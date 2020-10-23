Придется раскошелиться: создатели и звезды "Великолепного века" отсудили полтора миллиона

Несколько лет назад цифровая платформа Dogan TV и компания Teknosa использовали изображения героев сериала "Великолепный век" в рекламной компании. На баннерах были изображены актер Халит Эргенч в образе султана Сулеймана, актриса Мерьем Узерли как Хюррем-султан и их коллега Окан Ялабык в роли Паргалы Ибрагима-паши.
Актеры и продюсерская компания, которой принадлежат права на сериал "Великолепный век", подали в суд. Как указано в заявлении истцов, Dogan TV и Teknosa незаконно и без согласования использовали визуальный контент.
Фемида встала на сторону правообладателей "Великолепного века" и звезд сериала. Ответчик был приговорен к выплате штрафа в размере полутора миллиона лир, а также компенсации морального вреда в размере 15 тысяч турецких лир трем актерам и продюсеру сериала.
Напомним, сериал "Великолепный век" снимали с 2011 по 2014 год в Турции. Картина рассказывает о времени правления султана Османской империи Сулеймана Великолепного. События разворачиваются в XVI веке. В России теленовелла выходила с 2014 по 2015 год. Всего в сериале "Великолепный век" четыре сезона. У картины есть продолжение – Великолепный век. Империя Кесем.
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