"Потрясающий": Прилучный довел бывшую жену Аршавина до экстаза

Алиса Казьмина посетила дворец культуры "Выборгский", что в Санкт-Петербурге. Туда с гастролями приехал актер Павел Прилучный. Артист вместе с коллегами играла спектакль "Аферисты поневоле". Партнершей звезды сериала "Мажор" в постановке является Глафира Тарханова.
Актерская игра Павла Прилучного довела Алису Казьмину до эстетического экстаза. Журналистка рассыпалась в комплиментах актеру. Экс-зазноба футболиста призналась, что провела отличный вечер за просмотром фантастического спектакля.
"Потрясающий спектакль "Аферисты поневоле" с замечательным актерским составом и, конечно, прекрасным артистом, покорившим многих – Павлом Прилучным", – написала бывшая жена Аршавина в личном микроблоге.
Напомним, Алиса Казьмина известна тем, что была женой футболиста Андрея Аршавина и со скандалом с ним развелась. Пара рассталась в начале 2019 года. У спортсмена и журналистки есть общая дочь Есения.
Напомним, в Сети появился первый тизер полнометражного фильма "Мажор". Лента – продолжение одноименного сериала, который выходил на Первом канале. Создатели "Мажора" обещали, что картина расскажет законченную историю и будет понятна даже тем, кто не смотрел телепроект.
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