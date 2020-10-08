Все знали, но не вмешивались: звезда "Реальных пацанов" Федункив приходила на съемки со следами побоев

Второй брак звезды сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman был настоящим кошмаром. Избранник актрисы Марины Федункив употреблял тяжелые наркотики.

С предпринимателем по имени Михаил артистка прожила 13 лет. Федункив и ее избранник так и не зарегистрировали отношения в ЗАГСе. Звезда сериала "Реальные пацаны" в этих отношениях счастлива не была. Всю совместную жизнь актриса наблюдала, как ее любимый употребляет наркотики.

Окружение пыталось вразумить Марину. Близкие и друзья уговаривали оставить мужа. Федункив никого не слушала. Ей казалось, что она сможет наставить супруга на путь истинный. По словам звезды, она была в созависимых отношениях.

"Мне нужно было его спасти. Я сейчас понимаю, что я идиотка круглая", – сказала Марина.

Сестра знаменитости, которая работала медиком, боялась, что в этих отношениях артистка тоже станет зависимой. Родственница постоянно беседовала с Федункив по этому поводу.

"Я ей говорю: "Ты больная, Наташ? К тебе постоянно приходят эти полужмуры. Посмотри на них и на меня. Сидит хохлятская морда – это я про себя, краснощекая. Я что вареньем колюсь? Ты с ума сошла", – смеялась над тревогами сестры артистка.

Наркотики повлияли на психику Михаила и его интеллектуальные способности. Последние четыре года совместной жизни Федункив полностью обеспечивала избранника. Более того, в какой-то момент возлюбленный начал выносить вещи из дома и поднимать на нее руку.

"Я ходила с побоями. У меня переломанные были руки и ноги", - поведала актриса.

Марина полагает, что коллектив сериала "Реальные пацаны", в котором она тогда снималась, прекрасно знал о ее ситуации, но не вмешивались. Часто актриса появлялась на съемочной площадке со следами побоев.

"Я придумывала какие-то невероятные истории. Они знали, но они понимали, что я об этом не буду говорить", – заметила Марина.

Знаменитость призналась, что стыдилась зависимого супруга. Эти отношения она никогда не афишировала.

Актрисе пришлось перевезти непутевого мужа из Перми к себе в Москву. Марина Федункив таким образом пыталась спасти свекра и свекровь. Мужчина поколачивал пожилых родителей.

К счастью, звезде сериала "Реальные пацаны" удалось найти в себе силы и уйти от мужа. Сейчас сердце знаменитости свободно. По словам Марины Федункив, теперь ей очень сложно влюбиться.