"Пытаются воспользоваться": одинокая Федункив рассказала о корыстных ухажерах

Звезда сериала "Реальные пацаны" призналась, что известность мешает ей строить личную жизнь. Между тем артистка Марина Федункив не готова отказаться от карьеры артистки.

Знаменитость не скрывает, что сейчас ни с кем не встречается. Одиночество пока комфортно для Марины. После 13 лет брака, который, по словам знаменитости, был похож на американские горки, Федункив до сих пор не отошла.

Из-за отсутствия мужчины рядом звезда сериала "Реальные пацаны" не страдает. В любых ситуациях артистку спасает чувство юмора. Между тем Марина не исключает, что может снова влюбиться.

Федункив подчеркивает, что известным женщинам сложно строить отношения. Проблемы начинаются уже на этапе знакомства. Некоторые мужчины просто-напросто боятся подойти, заранее ожидают отказ. "Другие, наоборот, интересуются исключительно с одной целью – пытаются воспользоваться их популярностью, успехом, связями", – рассудила звезда "Реальные пацаны". Знаменитым дамам трудно найти вторую половинку – человека, который разглядит в них обычных людей, нуждающихся в заботе.

Также Марина Федункив порассуждала, чем бы стала заниматься, проснись она завтра никому не известной. Знаменитость некоторое время посвятила бы отдыху от гастрольной жизни и ходила бы в магазин без солнечных очков и платка. После этого артистка попыталась бы вернуться в профессию. "Кроме как в артистической, себя не вижу", – отмечает Марина. Смотреть сериал "Реальные пацаны" онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.