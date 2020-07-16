Муж-наркоман покалечил знаменитую актрису

Марина Федункив стала очередной звездной гостьей шоу "Алена, блин!". Артистка откровенно рассказала о 13 годах тяжелейшего брака с наркоманом и алкоголиком.

Звезда сериала "Реальны пацаны" и шоу Comedy Woman Марина Федункив дважды пыталась создать семью. С первым гражданским мужем она познакомилась еще в студенческие годы. Тогда будущая артистка влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова. Влюбленные прожили вместе 13 лет, но в ЗАГС так и не сходили. Впоследствии Федункив призналась, что Щелчков не был ей опорой. Марине приходилось самой обеспечивать семью.

После расставания с первой любовью избранником Марины стал мужчина по имени Михаил. Эти отношения продлились 13 лет.

В откровенном интервью актриса призналась, что супруг постоянно устраивал ей "жесткач", но та терпела побои, потому что любила его. Ей не могли помочь даже психологи. "Он мог что угодно употреблять. Если нету чего-то, то он начинал пить, очень жестко пить. Он бил. Он воровал деньги", – сообщила Федункив.

Муж-наркоман распускал руки. "Сотрясение было, перелом ноги был", – вспомнила Марина. Тогда покалеченная артистка даже была вынуждена в таком виде ехать на гастроли. Однако она молчала о своих страданиях. Ей было не только стыдно признаваться, в каком аду она жила, но и страшно. Муж угрожал ей убийством в случае, если артистка осмелится вызвать полицию.



Самое интересное, что супругам удалось побороть его наркоманию. Но тогда он стал сильно пить. И мытарства артистки продолжились до тех пор, пока в какой-то момент Марина Федункив не нашла в себе силы уйти от мужа. "Надо было раньше уходить. Просто 13 лет выбросить в никуда, просто жить с наркоманом", – посетовала артистка.