Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу

Артист сдал тест на антитела к коронавирусу. Исследование показало, что Гоша Куценко уже переболел заразой.
По словам знаменитости, в последний раз температура у него была в декабре 2019 года. В тот период он снимался в сериале "Скорая помощь". На недомогание знаменитость не обращала внимания. Гоша Куценко продолжал приезжать на съемки, несмотря на то, что болен.
Звезда сериала "Скорая помощь" боится вновь подцепить коронавирус. Гоша посещает общественные места в маске. Артист всем советует следовать его примеру.
Карантин Куценко провел за городом. Актер наслаждался общением с семьей. Знаменитость каждый день совершала прогулки на свежем воздухе, преодолевая расстояние в 15 километров. Порой во время ходьбы звезда сериала "Скорая помощь" чувствовала боль – старые травмы давали знать о себе. Артист игнорировал неприятные ощущения и, как оказалось, зря.
"Но с моими травмами бедра и спины нельзя было так себя перегружать, я сделал только хуже", – поведал Гоша Куценко.
Как сообщил актер, в начале пандемии он хотел записаться в волонтеры. Гоша обратился к знакомым врачам и предложил помощь. Актер собирался таскать носилки. Куценко все отказывали, доктора напоминали 53-летнему артисту, что он сам практически в группе риска по коронавирусу.
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