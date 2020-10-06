Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
18:47
Звезда Comedy Woman сбежала из России
18:44
Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке
18:44
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
18:24
Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить
18:10
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого
17:59
Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе
17:58
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"
17:57
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу
17:48
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
17:45
"Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть": актрису критикуют за новую роль в "Угрюм-реке"
17:32
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей
17:18
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
14:30
"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто
14:26
Россияне молятся за здоровье Корчевникова
14:20
Хилькевич намекнула на развод
14:18
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери
14:12
В Свердловской области загорелось здание торгового центра
13:45
Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении
13:45
В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр
13:44
Семья погибшего Захарова намерена отобрать у Ефремова последнее
13:44
Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи
13:39
Армен Джигарханян обратился к жене: Ударь меня
13:24
Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
13:09
В аварии под Дмитровом пострадали люди
13:04
Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
13:00
56-летняя Азиза сообщила о беременности: Постоянно мучил токсикоз
12:54
"В подметки ей не годится": Кончаловского разнесли в пух и прах за сравнение жены с Чуриковой
12:39
К чему привели акции протеста в Киргизии
12:31
Под Воронежем загорелась исправительная колония
12:12
Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины
12:05
"Майор КГБ в шляпе!": сериал о гибели группы Дятлова привел экспертов в бешенство
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Сериалы
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу

Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу

Гоша Куценко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Скорая помощь" рассказала о перенесенном COVID-19. Гоша Куценко не знал, что болен опасной инфекцией и продолжал работать.
прочитано 879 раз

Артист сдал тест на антитела к коронавирусу. Исследование показало, что Гоша Куценко уже переболел заразой.

ПО ТЕМЕ

"Худышка!": Хмельницкая в купальнике поразила Куценко

Куценко отправил Климову пахать в поле

 Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

По словам знаменитости, в последний раз температура у него была в декабре 2019 года. В тот период он снимался в сериале "Скорая помощь". На недомогание знаменитость не обращала внимания. Гоша Куценко продолжал приезжать на съемки, несмотря на то, что болен.

Звезда сериала "Скорая помощь" боится вновь подцепить коронавирус. Гоша посещает общественные места в маске. Артист всем советует следовать его примеру.

Карантин Куценко провел за городом. Актер наслаждался общением с семьей. Знаменитость каждый день совершала прогулки на свежем воздухе, преодолевая расстояние в 15 километров. Порой во время ходьбы звезда сериала "Скорая помощь" чувствовала боль – старые травмы давали знать о себе. Артист игнорировал неприятные ощущения и, как оказалось, зря.

"Но с моими травмами бедра и спины нельзя было так себя перегружать, я сделал только хуже", – поведал Гоша Куценко.

Как сообщил актер, в начале пандемии он хотел записаться в волонтеры. Гоша обратился к знакомым врачам и предложил помощь. Актер собирался таскать носилки. Куценко все отказывали, доктора напоминали 53-летнему артисту, что он сам практически в группе риска по коронавирусу.

Автор: 6 октября 2020, 17:57 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
К чему привели акции протеста в Киргизии
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Она старуха!": морщинистая Наташа Королева шокировала своим видом

Скандал с изменой негативно сказался на внешности певицы
Шоу-бизнес

"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"

Певица высказалась о громкой аварии
Шоу-бизнес

Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Звезда не знает, как жить

Шоу-бизнес

Хилькевич намекнула на развод

Артистка напугала фанатов

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+